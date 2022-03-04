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Укрзалізниця призначила низку додаткових поїздів для евакуації з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя

Посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна.

Укрзалізниця призначила низку додаткових поїздів для евакуації з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця призначила низку додаткових поїздів на захід країни з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя. Від учора, 3 березня, всі рейси зі сходу країни в напрямку західних областей є евакуаційними, продаж квитків на них припинено.

За даними пресслужби УЗ, на п'ятницю, 4 березня, призначено такі додаткові поїзди:

  • 12:00 - поїзд Дніпро - Львів;
  • 15:00 - поїзд Запоріжжя - Львів;
  • 15:00 - поїзд Лиман - Львів;
  • 16:00 - поїзд Кривий Ріг - Львів;
  • 18:00 - поїзд Харків - Львів;
  • 22:00 - поїзд Харків - Львів;
  • 22:00 - поїзд Запоріжжя - Львів;
  • 22:00 - поїзд Кривий Ріг - Львів;
  • 23:59 - поїзд Запоріжжя - Ужгород.

"Посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям", – наголосили в компанії.

Як повідомляли, з Ірпеня та прилеглих територій евакуювали понад 1000 жінок та дітей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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