Мер Енергодара записав підозріле звернення: дивиться в стіл і закликає містян "не провокувати" армію РФ

В "Енергоатомі" припускають, що ролик був записаний під дулом автомата.

Мер Енергодара Дмитро Орлов записав звернення до мешканців міста, в якому він підкреслює, що російські військові "в мирне населення не стріляли, а якщо стріляли, то тільки холостими набоями". І просить не чинити спротиву, "не провокувати" окупаційні війська.

При цьому мер під час запису намагається не дивитися в камеру, дивиться в стіл, виглядає пригніченим і наляканим.

"Енергоатом" опублікував повідомлення, в якому припускає, що заява мера була написана під дулом автомата:"Є висока ймовірність, що нещодавний виступ мера Енергодара був записаний під дулом автомата. Подібні відео можуть з‘являтися і від інших утримуваних окупантами в адмінбудівлі керівників ЗАЕС. Будьте пильними! Перевіряйте інформацію!"

Нагадаємо, вчора російські війська обстрілювали Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, в результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Повідомлялося про мінімум двох поранених цивільних.

Перед тим 1 березня російські війська підійшли до блокпоста Енергодара. Після зустрічі з російськими окупантами міський голова Енергодара написав у своєму Telegram-каналі, що "уже втретє!!! Енергодар стає щільною стіною на в’їзді до міста, блокуючи вхід окупантам. Тисячі людей прийшли показати, що їх НЕ ПОТРІБНО рятувати... Результати станом на зараз. Уже вкотре наполегливо рекомендовано непрошеним "гостям" не підходити до міста".