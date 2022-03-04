Коли можна повертатися додому? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Ми відкриваємо нову постійну рубрику "питання-відповідь" з військовим психологом, експертом у сфері інформаційно-психологічних операцій і контррозвідувального захисту Олегом Покальчуком . Щодня він буде давати одну відповідь на одне наше питання, а ми публікуватимемо цю відповідь на сайті.

Питання: Багато киян залишили домівки, але мріють повернутися. Коли це буде безпечно зробити?

Треба розуміти, що бажання повернутися додому - природне, але воно інстинктивне. В його основі лежить власне ота сама потреба безпеки. Первісна людина із зовнішнього небезпечного світу поверталася у свою печеру, де ніякі хижаки не могли її дістати. Ця інстинктивність схиляє нас до ірраціональної поведінки. Як діти, полишені на самоті, у випадку пожежі ховаються під ліжко, бо там темно і затишно.

Фото: EPAUPG

У цій війні найбільш безпечне і водночас небезпечне місце - це ваша свідомість. Страх вбиває значно масовіше, ніж ворожі “гради”. Страх росте з невизначеності. Зараз в інформаційному просторі змагаються дві сили. Україна намагається зберегти цілісну систему повідомлень про ситуацію в країні і водночас не розголошувати військових таємниць. Ворог своїми інформаційними операціями розмиває ці зусилля, намагаючись компрометувати і знецінювати зусилля влади та її представників.

Дім у своєму загальному сенсі слова - це священний простір між владою й особистістю. Ми, як люди, в ньому живемо, але пов’язані з владою численними юридично-правовими зобов’язаннями. Ворог хоче зайняти місце влади, щоб самому розпоряджатися, коли нас пускати у власний дім, а коли виганяти.

Я ставив би на перше місце безпеку, яка з вами тут і зараз. Якщо ви плануєте поміняти умовну безпеку місця, де ви зараз є, на невідому ситуацію, яка в принципі передбачуваною бути не може, то це кепський вибір. Людина сильна духом тоді, коли вона хоча б мінімально контролює обставини довкола себе. Якщо обставини домінують, а можливості змінити їх і виїхати ще кудись нема, через тиждень-другий вам буде не по собі.

Якщо ви можете збройно або ще якось захищати свій дім і у вас будуть для цього інші можливості, крім палкого прагнення, тоді, звичайно, треба повертатися. Але пересвідчитися, чи дійсно вас там чекають з вашими намірами.

З часом може з’явитися проблема мародерів, але точно не в ближчий час і вона не торкатиметься помешкань. Злодії - то інша річ. Натомість якщо ви міняєте локацію і вертаєтеся додому, то грабіжнику зрозуміло, що найцінніше у вас із собою. Це варто взяти до уваги.

Нещодавно до мене звернувся за порадою мій друг, мер одного з українських міст, яке зараз перебуває у відносній безпеці - порівняно з тими містами, де ідуть бої. Питання торкалося евакуації містян.

А я у свою чергу звернуся до громадян. Любі українці і українки. Якщо ви хочете допомогти українській владі у цей тяжкий час, розділіть з владою відповідальність. Влада відповідає за територіальну цілісність країни, і це наразі єдиний пріоритет. А ви візьміть на себе відповідальність за ваше переміщення або залишення на місці. І в тому, і в іншому випадку у влади є для вас рекомендації. Але вибір - їхати, лишатися чи вертатися - мусите зробити особисто ви.