Ми вдячні нашим друзям за допомогу і санкції. Але цього недостатньо, – Єрмак.

«На карту поставлено не що інше, як наша і ваша свобода».

Війна, яка точиться на українській землі, стосується не лише України, бо Кремль хоче створити нову Російську імперію. Тому Україна потребує більшої підтримки світу.

Про це написав у тексті для The New York Times голова ОП Андрій Єрмак.

«Ми, українці, довели, що здатні ефективно дати відсіч силам вторгнення. Ми використали зброю, яку надав Захід. Ми вдячні нашим американським та європейським друзям, демократіям у всьому світі, включаючи Австралію та Японію, за їхні швидкі рішення допомогти нам, за їхні санкції проти російської економіки, за озброєння та обладнання для стримування агресора, – зазначив він. – Але цього недостатньо. Нам потрібно більше і, будь ласка, перестаньте казати нам, що військова допомога йде. На карту поставлено не що інше, як наша і ваша свобода».

«Нам зараз потрібна протитанкова та зенітна зброя та інші боєприпаси, які доставляють нашим хоробрим воїнам, – додав Андрій Єрмак. – Ми закликаємо Захід створити безпольотну зону над Україною. Ми визнаємо, що це буде серйозною ескалацією війни і що це може втягти НАТО у прямий конфлікт з Росією. Але ми твердо віримо, що Росія не зупиниться лише на Україні, яка все одно потенційно може втягнути НАТО в цей конфлікт».

Україна, за словами голови ОП також просить Захід збільшити невійськові витрати Росії.

«Кожен російський банк, а не лише кілька обраних, має бути відключений від банківської системи SWIFT, а кожен російський олігарх має потрапити під санкції. Ми також закликаємо до повного ембарго на російську нафту та весь російський експорт до Сполучених Штатів і Європи. Ці заходи не обійшлися б без витрат для світової економіки, але альтернатива набагато гірша», – відзначив Андрій Єрмак.

На його думку, міжнародне співтовариство має розглянути можливість виключення Росії з Організації Об’єднаних Націй або, принаймні, виключення її з Ради Безпеки, де вона має право вето.

«Бути з нами сьогодні та допомагати нам – це єдиний спосіб досягти миру для всіх і гарантувати, що історія не повторюється, щоб наше майбутнє не повторювало найтемніший час Європи», – додав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, учора НАТО відхилило прохання України створити безпольотну зону над Україною. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі міністрів закордонних справ членів НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після рішення саміту НАТО не закривати небо на Україною усі люди, які загинуть, загинуть також через слабкість та роз'єднаність Альянсу.