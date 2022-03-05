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Єврокомісія виділила 500 мільйонів євро допомоги українським біженцям

Шукачі притулку з України отримають право на проживання в ЄС протягом року. 

Єврокомісія виділила 500 мільйонів євро допомоги українським біженцям
Фото: EPA\UPG

Єврокомісія ухвалила рішення про виділення 500 мільйонів євро для допомоги біженцям з України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Твітер-акаунті.

Президент також подякував голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за допомогу українцям в отриманні правового статусу в ЄС. Він зазначив, що шукачі притулку з України зможуть проживати в ЄС протягом року.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що всі ми разом витримали військову атаку Російської Федерації. Ворог продовжує бомбити наші міста та руйнувати інфраструктуру. Але усі разом українці відбудують свою країну.

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