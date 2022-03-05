Черкащина та Івано-Франківщина просять закрити небо над Україною

Депутати Черкаської обласної ради підписали відкритого листа до керівників, урядів і парламентів країн-членів НАТО, послів і дипломатичного корпусу усіх держав Альянсу щодо негайного закриття неба над Україною.

"Ми, депутати Черкаської обласної ради, звертаємось до вас на підтримку прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною. Тисячі загиблих та ранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки – така ціна зволікання з закриттям неба. Підтримайте звернення України до НАТО про закриття неба. Діяти потрібно негайно", - йдеться в листі, який цитує пресслужба ОДА.

Депутати нагадали, що вчора, 4 березня, відбулася екстрена зустріч НАТО у Брюсселі, де обговорювалося питання створення безпольотної зони над Україною, однак країни-союзники таке рішення не підтримали. Вони аргументували свою позицію тим, що хотіли запобігти ескалації, аби атака Росії не поширилася за межі України.

"Ми вдячні нашим партнерам за гуманітарну, фінансову допомогу та постачання зброї, однак створення над нашою країною безпольотної зони дозволить зберегти десятки життів мирних українців і пришвидшить перемогу України в цій війні", - йдеться у зверненні.

Депутати Івано-Франківської обласної ради також заклинали негайно закрити повітряний простір над Україною.

"Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, закликаємо Вас негайно закрити повітряний простір над Україною, як єдиний варіант гарантувати безпеку мирним мешканцям наших міст та сіл, зберегти критичну інфраструктуру, убезпечити країну та світ від можливих екологічних і техногенних катастроф. Вважаємо, що подальше зволікання з таким рішенням може розцінюватись як пряме запрошення агресора до продовження бомбардувань наших населених пунктів всупереч чисельним жертвам серед мирного населення.

Ми категорично не сприймаємо жодних відмовок, які лунають в останні дні, адже вони не личать справжнім лідерам демократичного світу.

Підтримуємо президента України, який чітко зазначив, що всі подальші жертви варварських бомбардувань і ракетних обстрілів будуть, зокрема, й на Вашій совісті. Тому щиро сподіваємось, що Ви прагнете увійти в історію як політики, які зробили все можливе, щоб не допустити геноциду українського народу.

Рішення, яке врятує тисячі людських життів, у Вас на столі. Не уникайте історичної відповідальності перед світом, власними народами та великою європейською нацією, якою були й будуть українці, та підтримайте нашу країну у боротьбі з російськими окупантами за право на незалежне державне існування".

Нагадаємо, раніше з аналогічним зверненням виступили Рівненщина та Дніпропетровщина.

Про закриття неба через військові атаки Російської Федерації також просять мешканці Луганщини.

Київська міська рада також ухвалила звернення до іноземних держав, міжнародних організацій і світової спільноти про необхідність закрити небо над Україною. Аргументи про те, що відмова від впровадження А2/АD пов’язана з бажанням уникнути ядерної війни, не є переконливими, оскільки РФ уже її розпочала, наголошується у зверненні.