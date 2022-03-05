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"Зараз Україна стала найбільш героїчною нацією у світі", - Генрі Марш

Всесвітньо відомий нейрохірург написав звернення до українців.

"Зараз Україна стала найбільш героїчною нацією у світі", - Генрі Марш
Фото: Старий Лев

Британський нейрохірург і публічний діяч Генрі Марш записав звернення на підтримку України. LB.ua публікує текст звернення українською мовою.

"Минув тиждень, як Путін і його колеги по масовому вбивству в Кремлі напали на Україну. Страшно бути свідками того, що відбувається, і при цьому відчувати себе таким безпорадним. 

Але зараз Україна стала найбільш героїчною нацією у світі. І український народ зараз власною кров’ю, кров’ю жінок, дітей і солдатів, платить ціну за свою свободу і навіть свободу усього світу. 

Одного разу Путіну та його вбивцям-гангстерам доведеться розплатитися за свої злочини, але до цього, ймовірно, ще має пройти деякий час. І одного дня, я сподіваюся, вільний світ віддасть той жахливий борг, який ми всі тепер винні народу України. 

Усі ми тут, на Заході, з любов’ю, гнівом і жахом думаємо про вас кожну хвилину дня. 

Слава Україні!

Нагадаємо, що влада українських міст та областей ухвалила звернення до іноземних держав, міжнародних організацій і світової спільноти про необхідність закрити небо над Україною.

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