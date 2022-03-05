На Луганщині окупанти обстріляли мирних мешканців

Люди вийши простестувати проти військових, що захопили селище.

На Луганщині в селищі міського типу Новопсков російські окупанти обстріляли місцевих мешканців. Про це повідомляє Цензор.нет з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Новопсков. Люди намагалися зупинити росіян, ті відкрили вогонь по беззбройному населенню. Троє постраждалих, усі в лікарні. Ми захищаємося від справжніх звірів!" - написав Гайдай.

Люди вийшли на акцію протесту проти російської окупації. Військові відкрили вогонь.

Нагадаємо, що сьогодні мітинг проти російської окупації відбувся в місті Білокуракине на Луганщині. Натовп мирних мешканців стояв навпроти російських військових. Мітингувальники закликали російських окупантів піти з України.