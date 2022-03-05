Над Краматорськом українські військові збили російську ракету. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуації.

О 18 годині в місті почалася повітряна тривога. Через пару години ДСНС повідомила, що спрацювала українська ППО - військові збили російську ракету.

Відео з Краматорська опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, що вчора російські військові обстріляли місто Покровськ Донецької області новітніми керованими касетними реактивними снарядами РСЗВ "Торнадо-С".