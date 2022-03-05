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Над Краматорськом українські військові збили російську ракету

Спрацювала система української протиповітряної оборони.

Над Краматорськом українські військові збили російську ракету
Фото: ВМС ЗС України

Над Краматорськом українські військові збили російську ракету. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуації. 

О 18 годині в місті почалася повітряна тривога. Через пару години ДСНС повідомила, що спрацювала українська ППО - військові збили російську ракету.

Відео з Краматорська опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, що вчора російські військові обстріляли місто Покровськ Донецької області новітніми керованими касетними реактивними снарядами РСЗВ "Торнадо-С".

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