Влада Черкас просить НАТО закрити небо над Україною (звернення)

Виконком Черкаської міської ради підписав звернення на підтримку прохання президента Володимира Зеленського про закриття неба над Україною після військового вторгнення Росії в нашу країну.

Про це повідомила пресслужба міськради.

"Тисячі загиблих і поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки - така ціна зволікання в ситуації із закриттям неба", - йдеться в документі.

Звернення адресоване урядам і парламентам країн-членів НАТО, послам і дипломатичному корпусу усіх держав НАТО та іншим посадовим особам за кордоном, від яких залежить прийняття цього важливого для України рішення.

Фото: facebook.com/rada.cherkasy

Фото: facebook.com/rada.cherkasy

Нагадаємо, петиція-звернення до Північноатлантичного альянсу про закриття повітряного простору над Україною зібрала понад 1 мільйон голосів. Її було створено 26 лютого.

27 лютого конгресмени США від обох партій Джеральд Коннолі та Майк Тернер звернулися до президента Джо Байдена з проханням закрити небо над Україною, де з 24 лютого російські війська обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки, гинуть люди.

Закриття неба означає, що небо патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, збивають.

Президент Зеленський вважає, що закриття неба над Українською державою не є втягуванням країн НАТО у війну.