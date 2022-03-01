Зеленський закликав канцлера Німеччини закрити небо над Україною

Також президент попросив німецького колегу пришвидшити роботу над прийняттям України до ЄС.

Президент Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом ситуацію в Україні на фоні російського військового вторгнення та попросив главу уряду ФРН закрити небо над Україною.

Поговорив телефоном із канцлером @OlafScholz. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над 🇺🇦. Робота щодо прийняття України до #ЄС має пришвидшитися. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Водночас глава держави закликав німецького колегу пришвидшити роботу з прийняття України до ЄС.

Раніше Європарламент визнав європейську перспективу України і наголосив, що вже працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство.