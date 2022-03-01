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Латвійців просять купувати українське і не фінансувати агресора

Торговельні підприємства Латвії закликають позначати виготовлені в Україні товари спеціальним розпізнавальним знаком.

Латвійців просять купувати українське і не фінансувати агресора
Фото: www.comeeu.com

Найбільше товариство підприємців Латвії Торгово-промислова палата Латвії (ТППЛ), Торгово-промислова палата України, Посольство України в Латвії та Торговий дім «Україна» закликають кожного жителя та підприємця Латвії підтримати економіку України й обирати вироблені в Україні товари. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко. 

"ТППЛ закликає усіх жителів і підприємців Латвії зміцнити економіку України, обираючи виготовлені в Україні товари, у той самий час не фінансувати за власний кошт російського агресора. Кожен євро, витрачений на прибуток України, є допомогою в цій боротьбі та допомогою у відбудові, яка настане за нею... Найбільш доступними українськими товарами в Латвії є солодощі, алкоголь, різні смаколики. З непродуктових товарів – текстиль і будівельні матеріали. Для промислових потреб Україна експортує в Європу чорні метали, електричне приладдя, різноманітні зернові культури, руду, попіл і продукти переробки вугілля, а також жири й олію", - вказано в дописі. 

ТППЛ, Торгово-промислова палата України, Посольство України в Латвії та Торговий дім «Україна» закликають торговельні підприємства позначати виготовлені в Україні товари спеціальним розпізнавальним знаком «Дари України», таким чином привертаючи увагу споживачів до придбання цих товарів, що допоможе підтримати українських виробників.

Голова правління ТППЛ Яніс Ендзіньшс зазначає: «Народ України мужньо захищає свою землю. У той самий час нам потрібно усвідомлювати, що вони зараз захищають основні цінності сучасної цивілізації. Так, український народ зараз бореться і за нас - Латвію. Дякую усім, хто різними способами підтримує Україну. Хочемо лише нагадати про ще один простий спосіб, як допомогти – купуйте виготовлені в Україні товари, таким чином стаючи частиною спільного руху підтримки України».

Раніше Латвія відправила в Україну понад 30 вантажівок з допомогою - шоломи, сухі корми, медичні засоби та ліки.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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