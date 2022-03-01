На Дніпропетровщині усі дороги цілі та у проїзному стані

Під час пересування треба мати при собі паспорт, посвідчення водія та документи на автівку, за наявності зброї – дозвільні документи.

Російським окупантам не вдалося потрапити на територію Дніпропетровської області, відповідно вся дорожня інфраструктура Дніпропетровщини стабільно працює, повідомляє обласна Служба автомобільних доріг.

«Станом на 1 березня всі дороги Дніпропетровщини в проїзному стані. Штучні споруди – мости та шляхопроводи, транспортні розв’язки – не зруйновані. Жодних обмежень руху державними дорогами Дніпропетровської області немає», – підкреслили у відомстві.

Але нагадали, що в області діє комендантська година з 20:00 до 6:00 і що під час планування маршруту варто розраховувати свій час.

«На державних дорогах проходить перевірка документів. Під час пересування майте при собі паспорт, посвідчення водія та документи на автівку, за наявності зброї – дозвільні документи. Будьте готові пред’явити документи правоохоронцям. Якщо плануєте поїздку на далеку відстань чи за межі області і вам потрібна інформація щодо стану доріг, звертайтесь до нашої цілодобової диспетчерської служби за телефоном 0 (95) 009 70 90», – нагадують у Службі автомобільних доріг.