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Мінінфраструктури України працює над тим, щоб росія залишилась без лізингових літаків

Значна частина літаків, які використовують російські авіаперевізники, не є їх власністю, а взяті у лізинг.

Мінінфраструктури України працює над тим, щоб росія залишилась без лізингових літаків

Команда Міністерства інфраструктури України розпочала низку перемовин з міжнародними страховими компаніями у сфері авіаперевезень, а також компаніями, які постачають та надають у лізинг літаки, вертольоти та іншу авіатехніку. Мета цих перемовин — введення обмежень та санкцій на використання літаків країною-агресором. Через це окупант може втратити близько половини цивільних літаків.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Значна частина літаків, які використовують російські авіаперевізники, не є їх власністю, а взяті у лізинг. Зокрема, за даними агентства Cirium, у лізингу в міжнародних компаній перебуває близько 55% від російського цивільного авіаційного флоту.  

Загалом авіаперевізники росії використовують 980 пасажирських лайнерів. З них 515 перебувають у лізингу іноземних власників.  

«Санкції лише від Ірландії зможуть потужно вдарити по авіаційній галузі рф. Більша частина парку європейських літаків зареєстрована у юрисдикції Ірландії. Це батьківщина для 18 з топ-20 світових лізингових компаній. Впевнені, що зовсім скоро матимемо позитивні новини за підсумками переговорів», — йдеться у повідомленні МІУ.

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