4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
ГоловнаКультура

Франкфуртський книжковий ярмарок не працюватиме з РФ

Росія не зможе представити свій стенд на головному книжковому ярмарку світу.

Франкфуртський книжковий ярмарок не працюватиме з РФ
Фото: espreso

Організатори Франкфуртського книжкового ярмарку призупинили співпрацю з РФ. Про це повідомляє Читомо з посиланням на приватний лист у відповідь на запит культурних інституцій Балтії.

«Організатори Франкфуртського книжкового ярмарку суворо засуджують російську агресію проти України, керовану президентом Владіміром Путіним. У зв’язку з інвазією Російської Федерації в Україну, порушенням міжнародного права Франкфуртський книжковий ярмарок призупиняє кооперацію з державними російськими інституціями, які були відповідальні за організацію російського стенда на Frankfurter Buchmesse. Франкфуртський книжковий ярмарок запевняє, що надасть українським асоціаціям видавців повноцінну підтримку», — йдеться в листі організаторів.

Напередодні 12 культурних інституцій Латвії, Литви та Естонії закликали Франкфуртський книжковий ярмарок, Лондонський книжковий ярмарок і Болонський книжковий ярмарок підтримати Україну та обмежити зв’язки з представниками Російської Федерації. 

«Країні, яка проводить військові дії проти України та її народу, у тому числі проти дітей, які переживають жахи війни та гинуть від рук агресора, країні, яка топче цінності демократії й свободи, тероризуючи й відкрито очорнюючи народи Європи, немає місця серед учасників книжкового ярмарку, які прагнуть створити миролюбний, критично орієнтований та відкритий світ. Культура — життєво важлива основа нашого демократичного суспільства, і її не можна піддавати терору і політичному лицемірству», — йдеться в запиті.

Наразі відповідь отримали лише від Frankfurt Buchmesse.

Нагадаємо, художники Олександра Сухарєва та Кирило Савченко, які мали представляти Росію на 59-й Венеційській бієнале, відмовились від участі.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також