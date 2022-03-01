Франкфуртський книжковий ярмарок не працюватиме з РФ

Організатори Франкфуртського книжкового ярмарку призупинили співпрацю з РФ. Про це повідомляє Читомо з посиланням на приватний лист у відповідь на запит культурних інституцій Балтії.

«Організатори Франкфуртського книжкового ярмарку суворо засуджують російську агресію проти України, керовану президентом Владіміром Путіним. У зв’язку з інвазією Російської Федерації в Україну, порушенням міжнародного права Франкфуртський книжковий ярмарок призупиняє кооперацію з державними російськими інституціями, які були відповідальні за організацію російського стенда на Frankfurter Buchmesse. Франкфуртський книжковий ярмарок запевняє, що надасть українським асоціаціям видавців повноцінну підтримку», — йдеться в листі організаторів.

Напередодні 12 культурних інституцій Латвії, Литви та Естонії закликали Франкфуртський книжковий ярмарок, Лондонський книжковий ярмарок і Болонський книжковий ярмарок підтримати Україну та обмежити зв’язки з представниками Російської Федерації.

«Країні, яка проводить військові дії проти України та її народу, у тому числі проти дітей, які переживають жахи війни та гинуть від рук агресора, країні, яка топче цінності демократії й свободи, тероризуючи й відкрито очорнюючи народи Європи, немає місця серед учасників книжкового ярмарку, які прагнуть створити миролюбний, критично орієнтований та відкритий світ. Культура — життєво важлива основа нашого демократичного суспільства, і її не можна піддавати терору і політичному лицемірству», — йдеться в запиті.

Наразі відповідь отримали лише від Frankfurt Buchmesse.

Нагадаємо, художники Олександра Сухарєва та Кирило Савченко, які мали представляти Росію на 59-й Венеційській бієнале, відмовились від участі.