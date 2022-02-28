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Українські кінематографісти закликають світ до бойкоту російського кіно

В петиції звертаються до продюсерів, фестивальних відбірників, організацій та дистриб'юторів.

Українські кінематографісти закликають світ до бойкоту російського кіно
Фото: EPA/UPG

Асоціація кіноіндустрії України закликають іноземних колег бойкотувати російські фільми.

Кінематографісти створили петицію, у якій звертаються до Ради Європи, менежменту світових кінофестивалей, дистриб'юторський компаній, міжнародних асоціацій та об'єднань і продюсерів.

"У час, коли світові сили застосовують до Російської федерації економічні та політичні санкції, країна продовжує бути активною у культурному світі, — зазначається у петиції. — Зокрема, кілька фільмів, знятих Росією, регулярно показуються в програмах більшості світових кінофествалей, і величезні ресурси витрачаються на їх промоцію".

В результаті, пишуть автори петиції, "не лише розповсюджуються пропагандистські меседжі і викривлені факти". "Це посилює лояльність до російської культури — культури країни-агресора, яка почала неспровоковану війну в центральній Європі. Навіть сама присутність російських фільмів на кінофестивалях створює ілюзію, що Росія сповідує цінності цивілізованого світу".

Кінематографісти закликають позбавити Московський кінофестиваль акредитації Міжнародної федерації кінопродюсерів, кінофестивалі — не брати російські фільми до своїх програм, продюсерів — зупинити співпрацю з російськими колегами, дистриб'юторів — звернути увагу на те, що за їхніми контрактами, фільми, які вони продають до Москви, незаконно показуються у Криму та на території так званих "ДНР" та "ЛНР".

До звернень доєднуються українські кінокритики, які склали лист до своїх іноземних колег із закликом бойкотувати російське кіно та кінофестивалі.

Дарія БадьйорДарія Бадьйор, критикиня, співзасновниця Коаліції дієвців культури
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