Українські кінематографісти закликають світ до бойкоту російського кіно

В петиції звертаються до продюсерів, фестивальних відбірників, організацій та дистриб'юторів.

Асоціація кіноіндустрії України закликають іноземних колег бойкотувати російські фільми.

Кінематографісти створили петицію, у якій звертаються до Ради Європи, менежменту світових кінофестивалей, дистриб'юторський компаній, міжнародних асоціацій та об'єднань і продюсерів.

"У час, коли світові сили застосовують до Російської федерації економічні та політичні санкції, країна продовжує бути активною у культурному світі, — зазначається у петиції. — Зокрема, кілька фільмів, знятих Росією, регулярно показуються в програмах більшості світових кінофествалей, і величезні ресурси витрачаються на їх промоцію".

В результаті, пишуть автори петиції, "не лише розповсюджуються пропагандистські меседжі і викривлені факти". "Це посилює лояльність до російської культури — культури країни-агресора, яка почала неспровоковану війну в центральній Європі. Навіть сама присутність російських фільмів на кінофестивалях створює ілюзію, що Росія сповідує цінності цивілізованого світу".

Кінематографісти закликають позбавити Московський кінофестиваль акредитації Міжнародної федерації кінопродюсерів, кінофестивалі — не брати російські фільми до своїх програм, продюсерів — зупинити співпрацю з російськими колегами, дистриб'юторів — звернути увагу на те, що за їхніми контрактами, фільми, які вони продають до Москви, незаконно показуються у Криму та на території так званих "ДНР" та "ЛНР".

До звернень доєднуються українські кінокритики, які склали лист до своїх іноземних колег із закликом бойкотувати російське кіно та кінофестивалі.