У центрі Риги - навпроти посольства країни-агресора Росії - відбувся концерт солідарності Латвії з Україною проти агресії РФ.

Про це повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко.

"25 лютого в Ризі відбувся концерт "Українська свобода", де латвійські відомі музиканти, а також хори, духові гурти, народні танцювальні та фолькльорні колективи виступили на підтримку України та українського народу, які зараз протистоять російському окупанту, відстоюючи свою свободу та незалежність", - написав він у фейсбуці.

Під час своїх виступів артисти виголошували слова підтримки українцям і закликали країни Заходу до застосування проти Росії жорстких санкцій.

Концерт був організований за підтримки мерії міста.

"Ми щиро вдячні латвійському народові за підтримку та проявлену солідарність з Україною в час, коли українці другий день поспіль зі зброєю в руках протидіють ворожій російській армії, яка за наказом Путіна здійснила повномасштабний напад на Україну!" - наголосив посол.