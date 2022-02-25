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У центрі Риги відбувся концерт солідарності Латвії з Україною проти агресії Росії

Артисти виголосили слова підтримки українцям і закликали застосувати проти Росії жорсткіші санкції.

У центрі Риги відбувся концерт солідарності Латвії з Україною проти агресії Росії
Фото: facebook.com/UKRinLatvia

У центрі Риги - навпроти посольства країни-агресора Росії - відбувся концерт солідарності Латвії з Україною проти агресії РФ.

Про це повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко.

"25 лютого в Ризі відбувся концерт "Українська свобода", де латвійські відомі музиканти, а також хори, духові гурти, народні танцювальні та фолькльорні колективи виступили на підтримку України та українського народу, які зараз протистоять російському окупанту, відстоюючи свою свободу та незалежність", - написав він у фейсбуці.

Під час своїх виступів артисти виголошували слова підтримки українцям і закликали країни Заходу до застосування проти Росії жорстких санкцій.

Концерт був організований за підтримки мерії міста.

"Ми щиро вдячні латвійському народові за підтримку та проявлену солідарність з Україною в час, коли українці другий день поспіль зі зброєю в руках протидіють ворожій російській армії, яка за наказом Путіна здійснила повномасштабний напад на Україну!" - наголосив посол.

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