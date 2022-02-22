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У Національній філармонії пройде концерт, присвячений київському авангарду

Другий концерт циклу «Київська музика. ХХ-ХХІ століття» представить твори київських композиторів Валентина Сильвестрова, Віталія Годзяцького, Володимира Загорцева, Олексія Шмурака.

Антоній Баришевський
Фото: Ельза Жеребчук
Антоній Баришевський

22 лютого в Національній філармонії відбудеться другий концерт циклу «Київська музика. ХХ-ХХІ століття», автором ідеї та виконавцем якого є соліст Національної філармонії України, піаніст Антоній Баришевський.

Програма концерту розкриє феномен київського авангарду: його розквіт, занепад та переродження. Перший відділ наслідує форму життєвого циклу: спочатку з’являються рухливі короткі спалахи «Знаків», за ними – «Серенада», «Музика сріблястих тонів» (частини «Тріади» раннього Валентина Сильвестрова), потім – Друга соната Віталія Годзяцького та її програмні частини: експресивістський «Порив» та абстрактна «Безмовність». Закривають блок авангардної частини концерту «Три епітафії» Володимира Загорцева, присвячені пам’яті визначних фігур цього покоління: композитора Едісона Денисова, поета Сергія Вакуленка та музикознавиці Лариси Бондаренко. Завершенням першого відділу є «Постскриптум» Сильвестрова – твір 1990-х років, періоду «роззброєння», переосмислення композиторського методу та стилю. Цей твір Антоній виконає разом зі скрипалем Ігорем Завгороднім.

Другий відділ повністю займає «Гренландія» Олексія Шмурака – композитора іншого покоління, який теж пройшов через трансформацію свого композиторського підходу і в цьому творі поєднує інтелектуальну багатошаровість із простотою щирого висловлювання. 

Нагадаємо, цикл «Київська музика. XX-XXI століття» розпочався 18 грудня 2021 концертом творів Бориса Лятошинського у виконанні Антонія Баришевського. 

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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