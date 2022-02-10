До Дня закоханих Kyiv Symphony Orchestra зіграє концерт “Ромео і Джульєтта”

13 лютого о 17:00 Kyiv Symphony Orchestra під орудою диригента Міхеїла Менабде зіграє концерт “Romeo and Juliet / Ромео і Джульєтта” у бальній залі готелю Hilton Kyiv. Оркестр виконає відомі хіти Петра Чайковського та Сергія Прокоф’єва, а також маловідому музику на шекспірівський сюжет українського класика Бориса Лятошинського.

Вистава “Ромео і Джульєтта” із музикою Бориса Лятошинського вперше постала на київській сцені зо півстоліття тому, у Театрі імені Лесі України. Неймовірної краси музика українського класика з історичних причин виявилася забутою не лише музикантами, але й театралами. Проте насправді цей твір ще й як складає конкуренцію більш відомим музичним втіленням “Ромео і Джульєтти” завдяки вишуканості поєднань середньовічних звучань з великої сили експресією про переживання першої любові.

Музика з балету “Ромео і Джульєтта” Сергія Прокоф’єва, яку сьогодні всі без виключення впізнають у кіно та мультфільмах, насправді довго завойовувала серця слухачів. Перші виконавці навісили їй тавро незрозумілої, нарекли такою, що неможливо танцювати та навіть вигадали жарт: “Немає повісті сумнішої на світі, ніж музика Прокоф’єва в балеті”. Втім, час все розставив на місця, тому нині ця музика назавжди поселилася в стінах театрів опери та балету. І якщо танцювати під неї може бути випробуванням для виконавців, то слухати — найбільшою насолодою у світі.

Увертюра-фантазія “Ромео і Джульєтта” Петра Чайковського, в певному сенсі, відтворює неоднозначні сторінки історії життя самого композитора, та навіть тут утверджується перемога кохання. Свого часу композитор був настільки захоплений цим шекспірівським сюжетом, що мав рішучий намір написати оперу про двох молодих закоханих. І хоча цю оперу Чайковський так і не створив, у музиці увертюри-фантазії чутно, що втілити фабулу трагедії Чайковському вдалося і без слів.

Фото: Аліна Гармаш

Напередодні концерту, 12 лютого об 11:30, Kyiv Symphony Orchestra у партнерстві з громадською ініціативою “Відкрита музика міста” влаштує відкриту генеральну репетицію для дітей з батьками “Ромео і Джульєтта / Сімейний концерт” у приміщенні Kyiv Symphony Hall (пл. Лесі Українки, 1, будівля ЦВК). Діти і підлітки разом з батьками матимуть можливість дізнатися більше про музичні інструменти, послухати коментарі музикантів та диригента щодо творів концерту. Кількість місць обмежена, тому вхід за реєстрацією.