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«Червоний шум» у Музеї історії Києва. Фоторепортаж

У Музеї історії міста Києва відкрився проєкт «Червоний шум: декомунізація колекції». Виставка триватиме до 8 березня 2022.

Фото: Lb.ua

З 5 лютого по 8 березня в Музеї історії міста Києва триває виставка «Червоний шум: декомунізація колекції». Проєкт присвячений візуальному тиску радянської пропаганди, викривленню української історії засобами образотворчого мистецтва та походженню наративу про «один народ».

Виставка складається з артефактів із зібрання Музею історії міста Києва. Переважна більшість предметів експонуватиметься уперше. Проєкт включає також лекційну програму та public talk «Брендоване совком: артефакти радянської доби у сучасному музеї».

Одним із головних завдань проєкту його кураторка Катерина Липа називає виявлення успадкованих від СРСР патернів та демонстрацію їхнього радянсько-ідеологічного походження. З цією метою кожна експозиційна група, а також найцікавіші та найскладніші для розуміння сучасної людини експонати виставки «Червоний шум» супроводжуються роз’яснювальними текстами. Задля відтворення іронічного ставлення значної частини населення до радянських реалій, до роз’яснювальних текстів включені анекдоти радянських часів.

Пропонуємо фоторепортаж з відкриття виставки.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

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