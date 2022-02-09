Під час пандемії галузь культури втратила 10 млн робочих місць, - ЮНЕСКО

Під час пандемії коронавірусу в креативних індустріях було втрачено 10 млн робочих місць і ще тисячі залишаються під загрозою.

Про це повідомляє АртГід з посиланням на звіт ЮНЕСКО.

Зазначається, що ситуація посилюється скороченням державних витрат мистецтво у роки, що передували пандемії.

"Система соціального забезпечення для митців була неадекватною у багатьох країнах, проте пандемія показала, наскільки вразливими є працівники культурного та креативного секторів", - йдеться у звіті.

Автори закликають уряди країн забезпечити більш сувору охорону праці в креативних індустріях, у тому числі - встановити мінімальну заробітну плату для працівників культури, а також покращити систему пенсійного забезпечення та виплат через хворобу для фрілансерів.

"Сектор культури є одним із найшвидших, при цьому глобальний доступ до творчого контенту постійно збільшується через перехід до демонстрації мистецтва на цифрових платформах. Проте ця галузь особливо вразлива: часто мистецтво не враховується під час підготовки держбюджету чи ігнорується приватними інвесторами. За даними ЮНЕСКО, музеї та галереї особливо постраждали від пандемії: 90% інституцій були змушені закритися на місяці. 2020 року глобальна валова вартість креативних індустрій скоротилася на $750 млрд", - йдеться у звіті.

Які зміни пережила креативна економіка і культура за останні два роки, читайте в матеріалі LB.ua "Культура vs Ковід".