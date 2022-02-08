Окупанти у Криму пошкодили стіну одного з корпусів Ханського палацу у Бахчисараї. Сталося це під час так званих "реставраційних" робіт, які проводяться на об’єкті.

Про це повідомляє окупаційне видання "Кримінформ” з посиланням на так званого керівника дирекції з централізованого обслуговування та розвитку закладів сфери культури Іллю Алимчева.

Як свідчать фото з місця події, у будівлі з'явилась тріщина висотою близько 3 метрів. Для того, аби стіна не завалилася, робітники підперли її дерев’яними конструкціями.

"У цьому немає нічого страшного, це все можна усунути. Серйозної шкоди не завдано. Зараз вивчаємо все конструктивно і робитимемо", - запевнив Ілля Алимчев.

Фото: https://www.facebook.com/economy.depart

Фото: https://www.facebook.com/economy.depart

"Це світський корпус палацу. Стіна, яка дала тріщину – новороб. Це – помилка в проекті, де показано, що ця будівля стоїть на фундаменті, а за фактом, коли почали розкопувати, ці стіни стоять без фундаменту. Трохи копнули, і вона просіла", - додав він.

Колишній глава Республіканського комітету АР Крим у справах міжнаціональних відносин та депортованих громадян Едем Дудаков зі свого боку зазначив, що причиною є "фатальна інженерна безграмотність фірм-одноденок", які займаються роботами на об’єкті.

"Твердження підрядника про те, що Світський корпус не має фундаменту - це чергова брехня. Інакше будівля не простояла б 300 років. Просто бутовий фундамент під впливом ерозії розсипався б у пил. Навіть сильний землетрус 11 вересня 1927 року не пошкодив стіни. Тому причини треба шукати в серії інженерних помилок ще на початку 2017 року. Крім того, ця заява оголює ще одну проблему, яку я зазначив вище - попередні наукові дослідження на об'єкті не велися. Що суперечить декларації ЮНЕСКО", - зазначив Дудаков.

Як повідомлялося, в окупованому Росією Криму під час так званої реставрації Ханського палацу окупанти знищують пам'ятник, який в 2014 році мали включити в список об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

Ханський палац - пам'ятка історії та культури загальносвітового значення, єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури. Палац входить до складу Бахчисарайського історико-культурного заповідника.

Екс-генеральний директор Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміра Аблялімова раніше повідомила, що у Ханському палаці окупанти проводять не реставраційні роботи, а звичайне будівництво, як на будівлях, які не мають історичної цінності.