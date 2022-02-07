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Помер колишній голова Верховної Ради Криму Борис Дейч, який підтримав окупацію півострова

83-річний кримський політик помер в одній з московських клінік від наслідків COVID-19.

Помер колишній голова Верховної Ради Криму Борис Дейч, який підтримав окупацію півострова
Фото: ukraineinfo.net

Колишній голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, ексдепутат Верховної Ради України від Партії регіонів Борис Дейч помер на 84-році життя. 

Про це вранці 7 лютого повідомив голова громадської організації "Регіональна національно-культурна автономія євреїв Криму" Анатолій Гендін та низка кримських ЗМІ, передають "Крим.Реалії".

За інформацією видання "Аргументы недели – Крым", Дейч помер вранці 7 лютого в одній із московських клінік, куди був доставлений із Криму після погіршення стану у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Повідомляється, що Дейч був щеплений і зробив ревакцинацію.

Борис Дейч був українським політиком, народним депутатом України V, VI, VII скликань (2006-2014), до цього – головою Верховної Ради АРК (2002-2006, перший заступник з 1998 року). Дейч був членом Партії регіонів з 2001 року, членом політради партії. Нагороджений званням Герой України (2013).

Після анексії Криму Борис Дейч, обраний до парламенту України у 2012 році за одним із мажоритарних округів у Криму, голосував на "кримському референдумі" та восени 2014 року на російських виборах у Криму.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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