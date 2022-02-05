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Російські хакери з окупованого Криму атакували "західну урядову установу" в Україні, – Reuters

Угруповання Gameredon із жовтня минулого року намагалося отримати конфіденційну інформацію низки українських організацій.

Російські хакери з окупованого Криму атакували "західну урядову установу" в Україні, – Reuters
Фото: Depositphotos/REDPIXEL

Російські хакери з угруповання Gameredon атакували широке коло організацій на материковій частині України, зокрема "західну урядову установу". 

Це випливає зі звітів  американської корпорації Microsoft і компанії з кібербезпеки Palo Alto Networks, повідомляє агентство Reuters.

В опублікованому 4 лютого звіті Microsoft йдеться, що угруповання Gameredon із жовтня минулого року намагалося отримати конфіденційну інформацію із широкого кола військових, урядових та неурядових організацій в Україні.

До звіту включено знімок екрана однієї з таких спроб, на якому показано електронний лист із вбудованим шкідливим кодом, замаскований під офіційну інформацію про пандемію COVID-19 від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Компанія з кібербезпеки Palo Alto Networks оприлюднила звіт 3 лютого. У ньому сказано, що Gamaredon атакував західну урядову установу в Україні у січні. Назву західної організації в документі не вказано. Reuters зазначає, що представник компанії Palo Alto Networks відмовився від подальших коментарів.

У звіті Palo Alto Networks йдеться, що Gamaredon, також відома дослідникам у галузі кібербезпеки як Primitive Bear, є однією з найактивніших сучасних стійких загроз, націлених на Україну.

Агентство звертає увагу, що в листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила, що у Gamaredon (СБУ у своєму пресрелізі називає їх Armageddon) працюють співробітники російської ФСБ у Криму.

Як пише "Крим.Реалії", торік у грудні голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов нагородив двох колишніх співробітників СБУ Олександра Склянка та Дмитра Ткаченка, які перейшли на службу у ФСБ Росії, медалями "За захист Республіки Крим". За даними СБУ, Склянко є членом російського хакерського угруповання у Криму. 

П'ятьом хакерам було оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Ані ФСБ Росії, ані згадані співробітники цієї структури публічно не коментували інформацію СБУ та Міноборони України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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