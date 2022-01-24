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Зібрані дані про кібератаку вказують на причетність російських хакерських угрупувань, – засідання РНБО

Чутлива інформація втрачена не була.

Зібрані дані про кібератаку вказують на причетність російських хакерських угрупувань, – засідання РНБО
Фото: adviser.ru

Під час кібератаки в ніч з 13 на 14 січня постраждали 22 сайти органів державної влади, шести з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців. Чутлива інформація втрачена не була.

Оосбливістю кібератаки є те, що всі сайти побудовані на одній системі управління. Відпрацьовується три версії нападу: атака на ланцюжок поставок та експлуатація кількох вразливостей, повідомили за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони. 

Зловмисники змінили головні сторінки сайтів, а доступ – обмежити. Зібрані дані вказують на причетність російських хакерських угрупувань. Атака мала деструктивну складову, адже поширюються дані про витік персональних даних. Ця інформація не підтверджена.

Задля запобігання подальшим атакам планують ввести посаду офіцерів з кіберзахисту на стратегічних підприємствах і у державних органах. 

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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