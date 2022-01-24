Ситуація в українській енергетиці стабільна і контрольована, – результати засідання РНБО

Ситуація в українській енергетиці стабільна і контрольована. Про це повідомили за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони.

У тепловій енергетиці за останні 2 місяці запаси вугілля виросли втричі – нині є понад 800 000 тон на складах, ще 280 000 розвантажено в портах. Налагаджено поставки вугілля кораблями Panamax – законтрактовано понад 10 кораблів, цей контракт хочуть продовжити, щоб спокійно пройти опалювальний сезон.

В атомній енергетиці працюють 14 енергблоків із 15, в найближчі тижні можуть підключити і його та взяти рекордне навантаження понад 15 гігават.

Відключення в системах через дефіцит електроенергії не було і найближчий рік не планується, всі аварії були повʼязані з погодними умовами.

Рівень запасів газу – 12 млрд кубів, що є середньостатистичним рівнем. Наявні запаси в підземних сховищах є достатніми для закінчення опалювального сезону.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов після сьогоднішнього засідання заявив, що ситуація із безпекою в Україні є абсолютно контрольованою, у поточних подіях немає нічого нового. Данілов підкреслив, що потрібно спокійно аналізувати події, країну ніхто нікому віддавати не збирається.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль додав, що загроз функціонуванню національної економіки немає, крім дезінформації та інших чинників, що дестабілізують.