Ситуація зрозуміла і контрольована, немає приводів для паніки, – секретар РНБО за результатами засідання

Ситуація із безпекою в Україні є абсолютно контрольованою, у поточних подіях немає нічого нового.
Про це за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони, присвяченого заходам щодо національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Останнім часом відбувається багато інформаційних подій, багато парамілітарної белетристики в засобах масової інформації", – зазначив Данілов.
Він закликав "збавити накал".
"Ситуація, яка є, є цілком зрозумілою, немає ніяких приводів, щоб ми панікували. Тому що коли дехто із мерів, наприклад, пан Кличко, збирається 28 числа збирати мерів, щоб вирішувати, в який спосіб вони будуть захищати країну, у нас для цього є наші збройні сили", – заявив секретар РНБО.
Данілов підкреслив, що потрібно спокійно аналізувати події, країну ніхто нікому віддавати не збирається.
"В разі необхідності ми станемо пліч-о-пліч, щоб захистити нашу країну. Але на сьогоднішній день тої ситуації, яка роздмухується в засобах масових інформації, коли політики починають це питання, такої ситуації на сьогоднішній день не бачимо", – підкреслив він.
Данілов зауважив, що ситуація справді складна, але вона такою є з 2014 року. В разі необхідності є система національного оповіщення, нічого приховувати не будуть.
Нагадаємо, на тлі стягування Росією військ до українських кордонів Держдеп США довзолив американським дипломатам добровільно покинути Україну, а членам їхніх родин наказав поїхати примусово. Рішення ухвалено "як особлива пересторога через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки".
Частину своїх дипломатів з України виводить і Великобританія.
МЗС України вважає це рішення передчасним і називає надмірною пересторогою.
Євросоюз своїх дипломатів не відкликає і не бачить причин для цього. Окремо про те, що її дипломати не будуть виїжджати, заявила Естонія.