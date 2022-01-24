МЗС вважає передчасним рішення ​Держдепу США про виїзд дипломатів із України

У Міністерстві закордонних справ України вважають передасним рішення Державного департаменту США про від'їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві.

Про це розповів спікер МЗС Олег Ніколенко.

"Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року.

Він також додав, що рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Посольство продовжить повноцінно функціонувати.

Ніколенко закликав українців ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу. Українцям, які виїздять за кордон, МЗС також рекомендує реєструватися в аналогічній системі "ДРУГ". Це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв'язку зі своїми громадянами.

"Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. В українському та міжнародному медіа-просторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій. Президет України, міністр закордонних справ та вся українська дипломатія нині консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від її агресивних дій, забезпечити безпеку українських громадян та держави. У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки", - наголосив спікер МЗС.

Нагадаємо, Державний департамент США дозволив виїзд своїх дипломатів із посольства в Києві "як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки". Самі дипломати можуть виїхати за власним бажанням, але члени їхніх родин мають зробити це в обовʼязковому порядку.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що, на відміну від американців, Естонія не евакуюватиме своїх дипломатів.