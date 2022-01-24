В Офісі президента прокоментували дані британської розвідки щодо прокремлівського ставленика
В Офісі президента прокоментували дані британської розвідки щодо прокремлівського ставленика
Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим
Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим
В Україну прибув другий літак з летальною зброєю від США
В Україну прибув другий літак з летальною зброєю від США
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Росія обурена розвитком української мови в Україні
В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
МЗС Великобританії заявило, що Росія хоче “поставити” президентом України Євгена Мураєва
МЗС Великобританії заявило, що Росія хоче “поставити” президентом України Євгена Мураєва
Українці десятиліттями памʼятатимуть про відмову Німеччини поставити зброю, – Кулеба
Українці десятиліттями памʼятатимуть про відмову Німеччини поставити зброю, – Кулеба
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Прем’єр Баварії виключає вступ України у НАТО і виступає проти жорстких антиросійських санкцій
Прем’єр Баварії виключає вступ України у НАТО і виступає проти жорстких антиросійських санкцій
ГоловнаСвіт

МЗС вважає передчасним рішення ​Держдепу США про виїзд дипломатів із України

"Вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги".

МЗС вважає передчасним рішення ​Держдепу США про виїзд дипломатів із України

У Міністерстві закордонних справ України вважають передасним рішення Державного департаменту США про від'їзд членів родин співробітників американського посольства в Києві.

Про це розповів спікер МЗС Олег Ніколенко.

"Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року.

Він також додав, що рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Посольство продовжить повноцінно функціонувати. 

Ніколенко закликав українців ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу. Українцям, які виїздять за кордон, МЗС також рекомендує реєструватися в аналогічній системі "ДРУГ". Це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв'язку зі своїми громадянами.

"Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. В українському та міжнародному медіа-просторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій. Президет України, міністр закордонних справ та вся українська дипломатія нині консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від її агресивних дій, забезпечити безпеку українських громадян та держави. У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки", - наголосив спікер МЗС.

Нагадаємо, Державний департамент США дозволив виїзд своїх дипломатів із посольства в Києві "як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки". Самі дипломати можуть виїхати за власним бажанням, але члени їхніх родин мають зробити це в обовʼязковому порядку.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що, на відміну від американців, Естонія не евакуюватиме своїх дипломатів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також