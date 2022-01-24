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Держдеп США офіційно дозволив виїзд своїх дипломатів із України та зобовʼязав поїхати їхніх родичів

Поки що дипломати можуть самі вирішувати, чи залишати Україну. 

Держдеп США офіційно дозволив виїзд своїх дипломатів із України та зобовʼязав поїхати їхніх родичів
Фото: topwar.ru

Державний департамент США 24 січня дозволив добровільний виїзд своїх дипломатів із посольства в Києві "як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки".

Про це повідомили в Twitter Посольства США в Києві

Самі дипломати можуть виїхати за власним бажанням, але члени їхніх родин мають зробити це в обовʼязковому порядку. 

"Санкціонований від’їзд дає цим працівникам можливість поїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не є обов’язковим. Обов’язковий від’їзд для членів родин вимагає, щоб родини залишили країну. Статус розпорядження про від’їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше ніж за 30 днів", – зазначили в посольстві. 

У дипустанові наголосили, що консультувалися з українським урядом та посольствами країн НАТО щодо дозволу на виїзд своїх дипломатів. 

Держдеп також оновив четвертий рівень небезпеки щодо рекомендацій не подорожувати в Україну. Раніше це не радили робити через ковід, тепер – "через посилення загроз значних військових дій Росії проти України".

"Ми продовжуємо підтверджувати нашу підтримку українського народу і робимо нинішній крок, бо віддані одному з найвищих пріоритетів Держдепартаменту – безпеці наших дипломатів та американського народу. Сполучені Штати підкреслюють, що посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи. Аналогічно, ми наголошуємо, що рішення про санкціонований/обов’язковий від’їзд жодним чином не вплине на нашу відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї", – запевнили в посольстві. 

Там також нагадали, що від Росії залежить подальший розвиток подій.

"Сполучені Штати постійно говорять про два шляхи, які Росія може вибрати: діалог і дипломатія або ескалація і масовані наслідки. У той час як Сполучені Штати продовжують йти шляхом діалогу й дипломатії, якщо Росія вибере ескалацію та масовані наслідки через значні військові дії проти України, нинішня непередбачувана безпекова ситуація, зокрема вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та в контрольованій Росією Східній Україні, може погіршитися без попередження", – додали в посольстві. 

Громадян США в Україні попередили, що військові дії Росії можуть початися в будь-який момент, і уряд Сполучених Штатів не зможе евакуювати американських громадян у такій непередбачуваній ситуації. Тому американці, що нині перебувають в Україні, повинні за необхідності самостійно спланувати виїзд. 

21 січня Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Сполучені Штати вивчають можливість евакуації членів родин дипломатів, які перебувають в Україні, на тлі стягування російських військ до українського кордону. 

Наступного дня телерадіокомпанія CNN повідомила, що евакуація американських дипломатів може початись вже наступного тижня. 

У посольстві США в Києві працюють близько 175 американських громадян і більше 350 українців. Посла США в Україні нема більше двох років. Дипломатичну місію очолює тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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