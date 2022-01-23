Прем’єр Баварії виключає вступ України у НАТО і виступає проти жорстких антиросійських санкцій

Росія – це складний партнер, але не ворог Європи. А питання включення України у НАТО не стоїть зараз у порядку денному.

Про це в інтерв’ю виданню faz.net заявив Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

“Це серйозна ситуація, коли на кордонах Європи загострюються конфлікти. Найголовніше, ми повинні відкинути агресію та уникати ескалації. Ніхто не може хотіти війни в Європі. При цьому необхідно поважати територіальну цілісність та незалежність України відповідно до міжнародного права. Але постійні нові загрози та дедалі жорсткіші санкції проти Росії самі по собі не можуть бути рішенням”, – сказав він.

Він пояснив це тим, що з одного боку санкції тривалий час мало діють, а з іншого – тому, що ці нові санкції часто так само завдають нам шкоди. “Наприклад, виключення Росії з фінансової системи SWIFT. Закриття газопроводу “Північний потік-2” у Балтійському морі або взагалі припинення всіх поставок газу з Росії вплинуло б і на нашу країну”, – сказав Зедер.

Він підкреслив, що навіть під час найгіршої холодної війни не було сумнівів щодо енергетичного зв’язку між Радянським Союзом та Німеччиною.

Посадовець вважає, що питання включення Україна у НАТО зараз взагалі не актуальне.

“Попри всю виправдану критику Росії, в якийсь момент Заходу доведеться відповісти на ключове питання: чи є план розширення НАТО за рахунок включення України чи ні? Ви, звичайно, не можете дозволити Росії щось диктувати тут. Але ви все одно повинні дати відповідь. На мій погляд, зрозуміло одне: розширення НАТО на схід із включенням України ще довго не буде на порядку денному”, – йдеться в інтерв’ю.

Він додав, що не може уявити соб постачання німецької зброї Україні.

Нагадаємо, учора виник скандал із ФРН – командувач ВМС заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що Україна не може відповідати критеріям членства в НАТО. Через це, а також через позицію щодо надання озброєння, МЗС України викликало посла Німеччини Анку Фельдгузен. Віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах унаслідок подав у відставку.

Німеччина не тільки відмовляє Києву в поставках зброї, а й блокує експорт Естонією озброєння в Україну. Йдеться про гаубиці Д-30 східнонімецького походження.

На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.