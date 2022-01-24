ЄС не висилатиме своїх дипломатів і їхні родини з України слідом за Штатами, – Боррель

Він вважає, що нема необхідності драматизувати ситуацію.

Європейський Союз не збирається виводити своїх дипломатів із України слідом за США.

Відповідну заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля оприлюднило AFP News Agency.

Боррель додав, що нема необхідності драматизувати ситуацію, поки тривають перемовини з Росією.

Не планується поки що також вивіз родин дипломатів, додає Reuters.

"Ми не плануємо робити те саме, тому що ми не знаємо жодної конкретної причини. Але держсекретар Блінкен проінформує нас", – зазначив Боррель.

#BREAKING The EU is not following the US in withdrawing its diplomats' families from Ukraine, top European diplomat Josep Borrell says, adding there is no need to "dramatise" the situation while talks with Russia continue pic.twitter.com/Br2VXdEKlD — AFP News Agency (@AFP) January 24, 2022

Нагадаємо, 24 січня Держдеп США дозволив працівникам посольства Штатів у Києві добровільно покинути країну. Члени їхніх родин повинні зробити це в обовʼязковому порядку. Рішення ухвалено "як особлива пересторога через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки".

Частину своїх дипломатів з України виводить і Великобританія.

МЗС України вважає це рішення передчасним і називає надмірною пересторогою.

В Естонії після заяви США зразу повідомили, що не збираються висилати своїх дипломатів.