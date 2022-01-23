Українські католицькі єпископи у США виступили зі зверненням через агресію РФ проти України

Єпископи закликали молитися за мир і справедливість в Україні, боротися з брехнею та російською дезінформацією, підтримувати людей на лінії розмежування та допомагати жертвам російської агресії.

Українські католицькі єпископи у США підписали спільне звернення та почали збір пожертв постраждалим від російської агресії проти України.

Про це йдеться у заяві Філадельфійської метрополії УГКЦ.

У ній сказано, що протягом різдвяних свят Росія розмістила на кордонах з Україною понад 100 тис. своїх військових.

"Сьогодні весь світ спостерігає і запитує: як можна карати війною незалежну державу за її бажання свободи слова, совісті, розвитку громадянського суспільства, відповідального урядування та інших свобод?", - йдеться у заяві.

Єпископи нагадали про наслідки російської агресії щодо України.

"Скільки це ще триватиме? Скільки ще буде розбитих сімей, знедолених вдів і сиріт, згорьованих батьків і матерів, бабусь і дідусів? Скільки ще буде зруйнованих церков, мечетей і синагіг, шкіл і лікарень, мостів і доріг, будинків і квартир, заводів і летовищ? Ще скільки мільйонів людей в Україні збідніють, втратять роботу і домівки і будуть змушені тікати зі своєї країни? Як довго кримінальні угруповання, керовані агресором, бездумно спустошуватимуть і плюндруватимуть? Скільки ще підступних кібератак, що паралізують цілу країну? Ще скільки триватиме знущання над волелюбним народом та як довго терористи катуватимуть захоплених заручників? Коли це припиниться?!" - сказано в заяві.

"Війна в Україні реальна. Вона вбиває, калічить і знищує щодня. Якщо російське вторгнення посилиться, воно принесе мільйони біженців, ще більше вбитих і поранених, ще більше сліз і болю. Проте, народ України сміливо переносить терпіння. Їхнє життя під загрозою, і вони потребують нашої підтримки і солідарності", - йдеться у зверненні.

Єпископи закликали молитися за мир і справедливість в Україні, боротися з брехнею та російською дезінформацією, підтримувати людей на лінії розмежування та допомагати жертвам російської агресії.

Вони також оголосили збір пожертв, зробити внесок можна за посиланням — https://ukrarcheparchy.us/donate.

Звернення підписали Митрополит Української Католицької Церкви у США Борис Ґудзяк, Єпископ Стемфордської єпархії Павло Хомницький, Єпископ Чиказької єпархії святого Миколая Венедикт Алексійчук, Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата Богдан Данило та Єпископ-Помічник Філадельфійський Андрій Рабій.