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Українські католицькі єпископи у США виступили зі зверненням через агресію РФ проти України

Єпископи закликали молитися за мир і справедливість в Україні, боротися з брехнею та російською дезінформацією, підтримувати людей на лінії розмежування та допомагати жертвам російської агресії.

Українські католицькі єпископи у США виступили зі зверненням через агресію РФ проти України
Владика Борис Андрій Ґудзяк
Фото: Макс Требухов

Українські католицькі єпископи у США підписали спільне звернення та почали збір пожертв постраждалим від російської агресії проти України

Про це йдеться у заяві Філадельфійської метрополії УГКЦ.

У ній сказано, що протягом різдвяних свят Росія розмістила на кордонах з Україною понад 100 тис. своїх військових.  

"Сьогодні  весь  світ  спостерігає  і  запитує:  як  можна  карати  війною  незалежну  державу  за  її  бажання свободи  слова,  совісті,  розвитку  громадянського суспільства,  відповідального  урядування  та інших свобод?", - йдеться у заяві.

Єпископи нагадали про наслідки російської агресії щодо України.

"Скільки це ще триватиме? Скільки ще буде розбитих сімей, знедолених вдів і сиріт, згорьованих батьків і матерів, бабусь і дідусів? Скільки ще буде зруйнованих церков, мечетей і синагіг, шкіл і лікарень, мостів і доріг, будинків і квартир, заводів і летовищ? Ще скільки мільйонів людей в Україні збідніють, втратять роботу і домівки і будуть змушені тікати зі своєї країни? Як довго кримінальні угруповання, керовані агресором,  бездумно  спустошуватимуть  і  плюндруватимуть?  Скільки  ще  підступних  кібератак,  що паралізують  цілу  країну?  Ще  скільки  триватиме  знущання  над  волелюбним  народом  та  як  довго терористи катуватимуть захоплених заручників?  Коли це припиниться?!" - сказано в заяві.

"Війна в Україні реальна. Вона вбиває, калічить і знищує щодня. Якщо російське вторгнення посилиться, воно принесе мільйони біженців, ще більше вбитих і поранених, ще більше сліз і болю. Проте, народ України сміливо переносить терпіння. Їхнє життя під загрозою, і вони потребують нашої підтримки і солідарності", - йдеться у зверненні. 

Єпископи закликали молитися за мир і справедливість в Україні, боротися з брехнею та російською дезінформацією, підтримувати людей на лінії розмежування та допомагати  жертвам російської агресії.  

Вони також оголосили збір пожертв, зробити внесок можна за  посиланням  — https://ukrarcheparchy.us/donate.  

Звернення підписали Митрополит Української Католицької Церкви у США Борис Ґудзяк, Єпископ Стемфордської єпархії Павло Хомницький, Єпископ Чиказької єпархії святого Миколая Венедикт Алексійчук, Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата Богдан Данило та Єпископ-Помічник Філадельфійський Андрій Рабій.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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