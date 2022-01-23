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Байден зібрав команду з нацбезпеки, щоб обговорити агресивні дії Росії щодо України

"Якщо Росія здійснить нове вторгнеться в Україну, США разом з союзниками та партнерами зроблять так, що Росія зіткнеться з швидкими та тяжкими наслідками".

Президент США Джо Байден зустрівся зі своєю командою з національної безпеки, щоб обговорити агресивні дії Росії щодо України.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому у Twitter.

"Сьогодні президент Байден зустрівся зі своєю командою з національної безпеки, щоб обговорити продовження агресивних дій Росії щодо України. Він підтвердив, що якщо Росія здійснить нове вторгнеться в Україну, Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами зроблять так, що Росія зіткнеться з швидкими та тяжкими наслідками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 грудня 2021 року Джо Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2022 фіскальний рік, якийсанкціонує виділення військової допомоги Україні в обсязі 300 млн доларів.

У січні американський канал CNN повідомив, що Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня санкціонувала виділення для України додаткових 200 млн доларів на сферу оборони

22 січня у Київ прибула перша частина пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом США Джо Байденом.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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