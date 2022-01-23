Байден зібрав команду з нацбезпеки, щоб обговорити агресивні дії Росії щодо України

"Якщо Росія здійснить нове вторгнеться в Україну, США разом з союзниками та партнерами зроблять так, що Росія зіткнеться з швидкими та тяжкими наслідками".

Президент США Джо Байден зустрівся зі своєю командою з національної безпеки, щоб обговорити агресивні дії Росії щодо України.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому у Twitter.

"Сьогодні президент Байден зустрівся зі своєю командою з національної безпеки, щоб обговорити продовження агресивних дій Росії щодо України. Він підтвердив, що якщо Росія здійснить нове вторгнеться в Україну, Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами зроблять так, що Росія зіткнеться з швидкими та тяжкими наслідками", - йдеться у повідомленні.

Today, President Biden met with his national security team to discuss continued Russian aggressive actions toward Ukraine. He affirmed that if Russia further invades Ukraine, the United States will impose swift and severe consequences on Russia with our Allies and partners. pic.twitter.com/QlAHYgqu1q — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2022

Нагадаємо, 27 грудня 2021 року Джо Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2022 фіскальний рік, якийсанкціонує виділення військової допомоги Україні в обсязі 300 млн доларів.

У січні американський канал CNN повідомив, що Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня санкціонувала виділення для України додаткових 200 млн доларів на сферу оборони.

22 січня у Київ прибула перша частина пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом США Джо Байденом.