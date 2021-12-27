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Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік з $300 млн для України

Сенат схвалив NDAA в середині грудня.

Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік з $300 млн для України
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у понеділок, 27 грудня, підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2022 фіскальний рік, який передбачає 768,2 млрд доларів на потреби оборони.

Як зазначає Reuters, цей документ санкціонує виділення коштів для надання військової допомоги Україні в обсязі 300 млн доларів.

Крім того, він передбачає виділення 4 млрд доларів в рамках Європейської оборонної ініціативи та 150 млн доларів для співпраці у сфері безпеки з країнами Балтії. Також закон містить 7,1 мільярда доларів на Тихоокеанську ініціативу стримування та підтримку Конгресом оборони Тайваню.

Загалом закон про оборонний бюджет дозволить витратити на військові потреби приблизно на 5% більше, ніж у минулому році. Він включає підвищення зарплати військовим на 2,7%, більше закупівлі літаків і кораблів для військово-морських сил США, а також стратегії протистояння геополітичним загрозам, які, зокрема, походять від Росії та Китаю. 

У документі також міститься положення про створення комісії з 16 членів для аналізу військової кампанії в Афганістані, що завершилася в серпні.

Нагадаємо, що законопроєкт "Про витрати на потреби національної оборони США у 2022 році" (NDAA 2022) було ухвалено Сенатом США переважною більшістю голосів (88-11) 15 грудня. Палата представників Конгресу США (363-70) схвалила його раніше - 7 грудня.

NDAA 2021, ухвалений у грудні 2020 році, передбачав виділення Україні 250 млн доларів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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