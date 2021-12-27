Він каже, що "сам “давно б вирішив українське "питання", але потрібне відповідне доручення”.

Чечченський лідер Рамзан Кадиров заявив, що якщо український президент Володимир Зеленський продовжуватиме проводити антиросійську політику, то Україну необхідно буде "приєднати" до Росії.

Про це пише ria.ru.

“Українці – наш народ, це наша територія. Це моя думка”, – сказав він на пресконференції у Грозному.

Він також заявив, що сам “давно б вирішив українське "питання", але потрібне відповідне доручення”.

"Або приєднав би Чеченську Республіку до України, або давно б забрав, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють приймати такі рішення”, – сказав Кадиров.

За його словами, західні країни зацікавлені у тому, щоб відкрити в Україні свої військові бази та таким чином диктувати Росії умови. Глава Чечні висловив упевненість, що російський лідер не дозволить таким планам здійснитись.

Себе Кадиров назвав "піхотою", яка готова “виконати наказ абсолютно без проблем”, тому що “цілісність, безпека держави та нашого народу – найважливіше”.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США запровадило санкції відносно глави Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова та пов'язаних із ним фізичних і юридичних осіб.