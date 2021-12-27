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Світ має готуватися до наступної пандемії, – Генсек ООН

Пандемія коронавірусу не буде останньою пандемією, з якою зіткнеться людство.

Світ має готуватися до наступної пандемії, – Генсек ООН
Фото: EPA/UPG

Пандемія коронавірусу не буде останньою пандемією, з якою зіткнеться людство.

Про це Генсек ООН Антоніу Гутерреш написав у Твіттері з нагоди Міжнародного дня протиепідемічної готовності.

“У той час як ми реагуємо на цю кризу в галузі охорони здоров’я, нам потрібно готуватися до наступної”, – написав він.

Він закликав приділити цьому питанню увагу та інвестиції, які воно заслуговує.

Гутерреш додав, що рівний доступ до вакцин і лікування всіх і всюди – це єдиний спосіб подолати цю кризу.

“Нам потрібна справжня солідарність щодо вакцин – зараз”, – сказав Генсек ООН.

Нагадаємо, в червні Гутерреша обрали генеральним секретарем ООН на другий термін, який розпочнеться з 1 січня 2022 року. Генсек ООН обирається на п'ять років.

Гутерреш був прем'єр-міністром Португалії та Верховним комісаром ООН у справах біженців. 26 вересня 2016 року був обраний генеральним секретарем ООН. 

Гутерреш активно виступає за доступність вакцин від ковід по всьому світу і проти "вакцинного націоналізму".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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