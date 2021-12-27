Світ має готуватися до наступної пандемії, – Генсек ООН

Пандемія коронавірусу не буде останньою пандемією, з якою зіткнеться людство.

Пандемія коронавірусу не буде останньою пандемією, з якою зіткнеться людство.

Про це Генсек ООН Антоніу Гутерреш написав у Твіттері з нагоди Міжнародного дня протиепідемічної готовності.

“У той час як ми реагуємо на цю кризу в галузі охорони здоров’я, нам потрібно готуватися до наступної”, – написав він.

Він закликав приділити цьому питанню увагу та інвестиції, які воно заслуговує.

Гутерреш додав, що рівний доступ до вакцин і лікування всіх і всюди – це єдиний спосіб подолати цю кризу.

“Нам потрібна справжня солідарність щодо вакцин – зараз”, – сказав Генсек ООН.

#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.



As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.



On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves. — António Guterres (@antonioguterres) December 27, 2021

Нагадаємо, в червні Гутерреша обрали генеральним секретарем ООН на другий термін, який розпочнеться з 1 січня 2022 року. Генсек ООН обирається на п'ять років.

Гутерреш був прем'єр-міністром Португалії та Верховним комісаром ООН у справах біженців. 26 вересня 2016 року був обраний генеральним секретарем ООН.

Гутерреш активно виступає за доступність вакцин від ковід по всьому світу і проти "вакцинного націоналізму".