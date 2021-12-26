Фото: Радіо Свобода

У Мінську і Барановичах з’явилися листівки з антиросійськими гаслами, зокрема "Ні окупації Білорусі", "Ні інтеграції з РФ", "Лукашенко, не втягуй країну у війну".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У столиці Білорусі зображення помічені у центрі міста, на проспекті Переможців, зокрема біля Палацу спорту.

У Барановичах – на площі та вулиці Леніна. А на вулиці Радянській на будівлі РАГСу з’явилося карикатурне зображення Володимира Путіна й Олександра Лукашенка.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Також біля місцевого кінотеатру "Звезда" невідомі активісти демонстративно спалили їх спільну фотографію.

Таким чином вони висловили обурення інтеграцією Білорусі з Росією, а також показали ставлення до візиту Олександра Лукашенка в Росію, запланований на 29 грудня.

Нагадаємо, 23 грудня Міністерство внутрішніх справ Білорусі оголосило видання "Радіо Свобода" екстремістським формуванням. Ідеться про сайт, YouTube-канал, Telegram-канал "Радіо Свобода" та його сторінку в соцмережах.

Того ж дня у Мінську затримали журналіста білоруської служби Радіо Свобода Олега Груздиловича. Силовики в масках прийшли до нього додому та виламали двері.