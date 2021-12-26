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Росія використовує Азовське море як театр військових дій, - Кулеба

Міністр визнав, що "з точки зору безпеки, в Азовському морі домінує Росія".

Росія використовує Азовське море як театр військових дій, - Кулеба
Фото: Предоставлено БФ "Вернись живым"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія наразі використовує Азовське море як театр військових дій.

Про це він сказав у коментарі The Washington Post.

Міністр визнав, що "з точки зору безпеки, в Азовському морі домінує Росія".

"І в разі війни це буде активно використовуватися ними для тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", - зазначив Кулеба.

"За нинішніх обставин, звісно, Росія диктує ситуацію на Азові і в основному використовує його як театр військових дій", - додав голова МЗС.

Зі свого боку секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов завив, що регіон Азовського моря з погляду ймовірного вторгнення Росії є "дуже важким місцем" для України.

Нагадаємо, 10 грудня Військово-Морські сили ЗСУ повідомили, що Російська Федерація перекрила майже 70% акваторії Азовського моря та перешкоджає вільному судноплавству. Дії агресора демонструють намагання Росії перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро".

Перед цим, 9 грудня, ФСБ Росії повідомила про рух корабля ВМС України "Донбас" до Керченської протоки.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав це черговим "інформаційним вкидом" росіян з метою провокації.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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