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На залізничному вокзалі Львова загорівся вагон потяга

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

На Головному залізничному вокзалі Львова вночі 26 грудня сталася пожежа у пасажирському вагоні потягу.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

Займання виникло у пасажирському вагоні поїзда сполученням “Київ-Ужгород”. 

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон відчепили від поїзда, з вікон вибивався дим. 

Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні. 

О 05:00 пожежу локалізували та о 05:03 – ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників площею 4 квадратних метри. 

До ліквідації пожежі залучалось 22 рятувальники. 

Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, влітку у Харкові сталася пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі залізничного вокзалу, жертв та постраждалих не було.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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