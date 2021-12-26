Про це повідомили місцеві рятувальники.
Займання виникло у пасажирському вагоні поїзда сполученням “Київ-Ужгород”.
На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон відчепили від поїзда, з вікон вибивався дим.
Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні.
О 05:00 пожежу локалізували та о 05:03 – ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників площею 4 квадратних метри.
До ліквідації пожежі залучалось 22 рятувальники.
Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, влітку у Харкові сталася пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі залізничного вокзалу, жертв та постраждалих не було.