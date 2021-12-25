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У Миколаєві горіла пекарня

Причина займання встановлюється.

Вночі 25 грудня рятувальники отримали повідомлення про пожежу пекарні по вул. Очаківській мікрорайону Варварівка м. Миколаєва.

Про це повідомили у ДСНС.

До місця виклику направили чергові караули державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно-координаційного центру.

Вони з’ясували, що вогнем охоплено дах споруди та існувала загроза поширення полум’я на всю будівлю.

Оперативними та професійними діями вогнеборців вдалось приборкати полум’я та ліквідувати пожежу о 02:32 на площі 50 квадратних метрів.

Вдалося врятувати від знищення будівлю пекарні.

“Всього до гасіння залучено чотири одиниці техніки та 18 осіб ДСНС. Додатково на місці працювали співробітники поліції та працівники АТ “Миколаївобленерго”, – йдеться у повідомленні.

Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталася пожежа в комплексі відпочинку "Батерфляй". Одна людина загинула, двоє постраждали. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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