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ДСНС попереджає про ожеледицю та сильний вітер майже по всій Україні

У Карпатах також очікуються хуртовини.

ДСНС попереджає про ожеледицю та сильний вітер майже по всій Україні
Фото: ukrinform.ua

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про ожеледицю та сильний вітер майже в усіх регіонах України у п'ятницю, 24 грудня.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. За даними УкрГідрометцентру, 24 грудня на дорогах країни ожеледиця; вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині ожеледь; в Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Києві та Київській області 24 грудня на дорогах ожеледиця; вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, метеорологічна зима у Києві в 2021 році настала 20 грудня. Це сталося на три тижні пізніше кліматичної норми.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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