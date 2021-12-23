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​Посол Німеччини назвала малоймовірним масштабний напад Росії на Україну

"Чіткі слова та своєчасна координація надіслали правильні сигнали у напрямку Москви".

​Посол Німеччини назвала малоймовірним масштабний напад Росії на Україну
Посол Німеччини Анка Фельдгузен на Донбасі, листопад 2019 року
Фото: EPA/UPG

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає малоймовірною великомасштабну військову операцію Росії проти України.

Про це вона написала в електронному посланні громадянам Німеччини, які проживають в Україні, пише "Німецька хвиля".

"Чіткі слова європейських політиків та своєчасна координація надіслали правильні сигнали у напрямку Москви. За останні тижні ми також не бачимо значного нарощування військ на кордоні Росії з Україною. Тому я вважаю малоймовірною можливість масштабного нападу з боку Росії", - написала Фельдгузен.

Водночас німецький посол наголосила, що так само, як і партнери, вона з усією серйозністю ставиться до дій Росії.

"У цій ситуації важливо проявляти спокій, розважливість і пильність", - зазначила вона, зазначивши, що саме це демонструє федеральний уряд Німеччини.

Нагадаємо, що німецька газета Die Welt написала, що НАТО підвищило боєздатність своїх сил швидкого реагування (NATO Response Force, 40 тис. осіб) через дії Росії. Об'єднана оперативна група підвищеної готовності з понеділка має бути готовою до "розгортання в районі кризи" за 5 днів замість колишніх 7 днів.

Рішення про підвищену готовність минулого тижня ухвалила Північноатлантична рада.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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