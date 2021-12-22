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В Україну з Франції прилетіли ще три вертольоти для Державної прикордонної служби. Наразі за українсько-французьким контрактом прикордонне відомство України має вже 7 вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter.

Перші чотири гвинтокрили прибули в Україну у січні 2020 року та в листопаді 2021 року, інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні три вертольоти прибули до Львова. І якщо дозволятимуть погодні умови, то завтра, 23 грудня, відбудеться їх переліт у столицю. Це нові гвинтокрили AIRBUS H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядом України та урядом Французької Республіки", – йдеться у повідомленні.

Вертольоти, які сьогодні прибули у Львів, мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Серед іншого, гвинтокрили оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, в тому числі в інфрачервоному режимі. Водночас тепловізійна камера дозволяє виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів.

Обладнання дає можливість не лише вести запис відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його.

Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.

Загалом у межах створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні Державна прикордонна служба має отримати 24 нові вертольоти Н125 французької компанії Airbus Helicopter.

Нагадаємо, вчора два нові французьких гелікоптери Airbus отримала Національна поліція. Нові машини мають вже п’ять лопатей, покращену електроніку, витримують більші навантаження та мають покращену стабілізацію.