Двох 40-річних жінок, які отримали забої, після огляду відпустили лікуватися вдома. 64-річна пасажирка з переломами ребер у лікарні.

У Харкові вранці 22 грудня сталася ДТП з участю трамвая, внаслідок якої постраждали троє людей.

Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

У Telegram-каналі ВЕХА повідомили, що інцидент стався в районі Кінного ринку. Трамвай №5 зійшов із рейок і перекрив частину дороги. Внаслідок ДТП постраждали пасажири трамвая.

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9:10 на майдані Захисників України.

Під час руху вагон трамвая зійшов з рейок та скоїв наїзд на металеву огорожу і дерево.

"Внаслідок аварії травмувались три жінки 1978 і 1956 року народження – пасажири транспортного засобу", – повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.

Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

Як передає Суспільне, повідомлення про аварію диспетчери швидкої отримали близько 9:30.

"У трамваї багато людей, дві бригади (швидкої допомоги – ред.) працюють, оглядають. Поки що четверо із незначними травмами – забої, тяжких травм немає ні в кого", – сказав директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

З місця аварії до лікарні невідкладної допомоги доправили трьох пасажирок трамваю, повідомила пізніше речниця мерії Ольга Мірошниченко. Двох 40-річних жінок, які отримали забої, після огляду відпустили лікуватися вдома. Ще в однієї пасажирки, їй 64 роки, – діагностували переломи ребер. Жінка перебуває у відділенні політравми.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Нагадаємо, в лютому 2021-го в Києві на вулиці Кирилівській, що у Подільському районі, загорівся снігоочищувальний трамвай.