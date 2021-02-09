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У Києві на Подолі загорівся снігоочищувальний трамвай

Травмованих і загиблих немає.

У Києві на вулиці Кирилівській, що у Подільському районі, загорівся снігоочищувальний трамвай.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"9 лютого о 13:18 надійшло повідомлення про загоряння рейкового наземного транспорту на вул. Кирилівській, 57, що у Подільському районі столиці. До місця виклику було направлено два відділення чергового караулу 14 Державної пожежно-рятувальної частини", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

По прибуттю на місце події під час проведення розвідки рятувальники встановили, що горить дах снігоочищувального трамвая. Також у кабіні спостерігалося задимлення.

"За допомогою драбини вогнеборці піднялися на дах трамвая і за допомогою порошкових вогнегасників вже о 13:30 локалізували пожежу, а о 13:35 ліквідували на площі 2 кв. м. Травмованих і загиблих немає", - повідомили рятувальники.

Причина загоряння встановлюється.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Раніше повідомляли, що сьогодні вранці у дитячому садочку у Святошинському районі столиці сталася пожежа. Рятувальники евакуювали 124 дітей.

Нагадаємо, 8-9 лютого в Київ обмежили в'їзд вантажівок через сильні снігопади. Столична влада очікує, що таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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