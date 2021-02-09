Поліція Києва залучила бронетранспортери, щоб витягувати автомобілі, які застрягли в снігових заметах. Про це повідомляється на сайті столичного управління Національної поліції.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби із снігових заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги. Окрім цього, поліцейські допомагають розчищати сніг на території навчальних закладів столиці.

Для рятувальних заходів залучено бронетранспортери, автомобілі та трактор.

Нагадаємо, що з ночі 8 лютого в Києві випало приблизно 30 сантиметрів снігу. До очищення снігу залучено майже 6500 працівників і понад 600 одиниць техніки.