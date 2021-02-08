Киян попереджають про сильний снігопад і просять не паркувати авто на узбіччях

Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.

За даними Укргідрометцентру 8 лютого у Києві очікуються значні опади снігу, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

Патрульні закликають водіїв по моживості не користуватися особистим авто під час снігопаду та надавати перевагу громадському транспорту.

Також киян просять непаркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

"Автівки, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8-9 лютого в столицю буде обмежено в'їзд вантажівок через снігопади. Столична влада очікує, що таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях було обмежено рух транспорту через негоду. На Одещині, на автодорозі М-05 Київ-Одеса, через негоду утворився чотирикілометровий затор із 100 великогабаритних автівок.