​"Не треба чекати, поки когось уб’ють чи поранять": Кравчук закликав ЗСУ дзеркально відповідати на обстріли бойовиків

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що на обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків треба відповідати дзеркально.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні убивають наших солдатів, стріляють, при чому вже зі 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі й неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба видумувати, що це провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати маємо так само", – сказав Кравчук.

"Не треба чекати, поки когось уб’ють чи поранять. Вони використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати на реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України і стріляти в солдатів України. Чого ми маємо спостерігати і робити вигляд, що цього не відбувається? Має бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони будуть розуміти, що наші поступки – це ознака нашої слабкості", - додав він.

Кравчук також розповів, як на його думку влада повинна реагувати на постійні заяви Росії про те, що Україна порушує Мінські угоди.

"Найкращою реакцією було б взяти й викинути їх з Донбасу і Криму. Вони на це заслуговують. Але це війна, ми домовилися, що ми будемо працювати дипломатичними політичними методами. Інша справа – не можна залишати поза увагою жодного факту, якоїсь брутальної лайки, ставлення, оцінки, політичної брехні. На будь-яку брехню треба відповідати правдою, фактами. У нас таких фактів, такої правди до біса", - наголосив Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою. Він зазначив, що Росія перекручує Комплекс заходів з їх виконання та інтерпретує домовленості у своїх інтересах.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови, влаштувавши два обстріли. Збройні провокації продовжуються і досі.

27 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якою обговорив, зокрема нове перемир'я, розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ. З того часу штаб ООС повідомляв по небойові втрати та наголошував, що українські військові дотримуються режиму тиша, але готові, у випадку загрози життю, надати ворогу гідну відповідь.

У вересні стало відомо про наказ Міністерства оборони №330 про додаткову премію для військових на фронті, яка буде прив'язана до порушень режиму тиші. Якщо ж військовослужбовець допускає порушення, то його штрафують і премію скорочують. Пізніше в Міноборони зазначили, що даний наказ має додатково мотивувати бійців, однак робота над документом ще триває.