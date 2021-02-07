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На Закарпатті під час катання на лижах заблукав турист

Ще один турист травмував коліно.

Фото: ДСНС

6 лютого у районі полонини Драгобрат Рахівського району на Закарпатті під час катання на лижах втратив орієнтир та заблукав турист з Берегово.

Про це повідомили у ДСНС України у Закарпатській області.

На пошуки хлопця у гори вирушили 6 фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи.

Вони знайшли заблукалого у задовільному стані в лісовому масиві поблизу гірськолижного комплексу “Драгобрат”. Далі фахівці ДСНС супроводили його до місця тимчасового проживання.

Водночас інші фахівці ДСНС з Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи надавали першу долікарську допомогу львів’янину, який травмував коліно під час катання на лижах.

“Шановні туристи, нагадуємо вам, що навіть під час відпочинку не треба забувати про правила безпеки. Будьте відповідальними та не переоцінюйте власні сили під час катання на лижах та сноубордах”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в австрійських Альпах загинули три лижники у трьох окремих інцидентах сходження лавин. Один із загиблих - підліток.

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