На Донбасі загинули двоє військових, ще четверо поранені (оновлено)

Пораненим надано допомогу, за життя одного боряться медики.

В суботу, 6 лютого, на Донбасі загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення.

Вдень, близько 13:00 внаслідок обстрілу окупантами у районі Торецька та Сєвєродонецька отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України.

Їм надали медичну допомогу, стан стабільний, першим повідомив телеграм-канал української делегації Тристоронньої контактної групи.

“Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено “режим тиші” на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ”, – йдеться у повідомленні.

У вечірньому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил підтвердили інформацію про поранених, уточнивши, що це сталося біля Південного (Донецька область) і Донецька область. "Військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Згодом в пресцентр ООС випустив оновлення, де повідомив про гибель військових біля Мар'їнки

"Сьогодні, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників – загинули, за життя третього боряться медики", - повідомили військові.

Крім того, біля Пісків вогнепальне поранення отримав ще один солдат. Його госпіталізували.

Загалом з початку доби в районі проведення операції сталося десять порушень режиму припинення вогню. Стріляли в передмісті Красногорівки, біля Водяного, Пісків, Новозванівки та Південного.

Біля населеного пункту Луганське бойовики за допомогою ручного протитанкового гранатомета замінували місцевість біля позицій Об'єднаних сил мінами ПОМ-2.

Нагадаємо, 5 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Сьогодні, 6 лютого окупанти стріляли біля Водяного.